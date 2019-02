Mundo Vídeo: Político força beijo na boca a jornalista em direto Por

Um político mexicano forçou, em direto, um beijo na boca à apresentadora do programa em que era convidado. Jose Maria Armenta já apresentou a demissão.

Armenta, mestre de cerimónias do Governo estadual de Sonora, foi um dos convidados do ‘El Mejor Dia’, no qual protagonizou o episódio de assédio.

Depois de cumprimentar os apresentadores Vicente Ruiz e Martha Hinojos, o político agarrou a cara de Alejandra Leon pela cabeça e beijou-a na boca, nitidamente contra a vontade dela.

A apresentadora tentou disfarçar, mas ficou perturbada com o incidente.

“Vá para o diabo. O meu namorado vai dar-lhe uma lição”, disse Leon.

Perante o escândalo, Jose Maria Armenta apresentou a demissão.

Em comunicado, o político argumentou que tentava “ser engraçado”, pedindo desculpas públicas à vítima e garantindo ter “aprendido uma grande lição”.

Veja o vídeo.