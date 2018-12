Mundo Vídeo: Polícia aponta arma a manifestantes em França Por

A mobilização dos ‘coletes amarelos’ foi mais fraca que nas semanas anteriores, este sábado, em França, mas ficou marcada por um momento de tensão entre as autoridades e os manifestantes. Um agente apontou a arma para defender um colega. Veja o vídeo.

As imagens, que tem circulado nas redes sociais, mostram um agente a apontar a arma a manifestantes para tentar defender um colega que entretanto estava no chão.

Depois desse momento os confrontos adensam-se, com vários objetos a serem arremessados.

Ao longo do dia, na capital francesa, 109 pessoas foram identificadas pela polícia, sete das quais ficaram detidas preventivamente, segundo a prefeitura.

O movimento foi mais visível nas fronteiras, especialmente com Espanha e com a Bélgica, onde bloqueios montados pelos manifestantes acabaram por ser levantados pela polícia, com recurso a gás lacrimogéneo.

Este é o sexto sábado consecutivo de manifestações de ‘coletes amarelos’ desde 17 de novembro. A primeira manifestação juntou 282.000 pessoas em todo o país, segundo as autoridades.

Milhares de pessoas envergando ‘coletes amarelos’ têm-se manifestado em França, um protesto que inicialmente exigia a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis e acabou por se ampliar a uma série de outras reivindicações.

Veja o vídeo.