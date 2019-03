Internacional Vídeo: ‘Piropos’ de Cristiano Ronaldo revelados por modelo na televisão Por

Alexandra Méndez, uma modelo venezuelana, foi à televisão mostrar as mensagens que, garantiu, trocou com Cristiano Ronaldo, mostrando os ‘piropos’ que o craque lhe terá enviado.

No programa ‘Magaly TV’, Méndez apresentou as ‘provas’ dessas conversas ‘quentes’ com CR7, exibindo as mensagens no telemóvel, alegadamente trocadas através do WhatsApp e do Instagram.

“Isto aconteceu há cerca de três anos”, garantiu: “Nesse verão, acho que ele conheceu Georgina”.

“Podia ter sido eu”, acrescentou a modelo venezuelana.

Veja o video.