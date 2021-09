Insólito Vídeo: Piloto da Red Bull voa em dois túneis a um metro do solo e bate recorde Por

Piloto faz voo entre dois túneis, a cerca de um metro do solo, e estabelece cinco novos recordes do mundo. Dario Costa, que participou na Red Bull Air Race realizada no Porto, voou a 245 km/h. Veja o vídeo.

O piloto italiano Dario Costa colocou o seu nome no The Guinness World Records, voando em dois túneis na Turquia, numa distância de 1610 metros, a uma velocidade que chegou aos 245 km/h.

A cerca de um metro do solo, o italiano, que competiu no Porto, na Red Bull Air Race, voou a cerca de um metro do solo, estabelecendo cinco novos recordes: o voo mais longo de um avião num túnel, o primeiro voo no interior de um túnel, o mais longo voo sob um obstáculo sólido, o primeiro voo entre dois túneis e o primeiro voo com partida no interior daquela infraestrutura.

Veja as imagens do voo no túnel: