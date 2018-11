Insólito Vídeo: Penálti bizarro de Sterling na Champions Por

Raheem Sterling protagonizou um dos momentos mais bizarros de que há memória na Liga dos Campeões ao cair na grande área sem que ninguém lhe tenha tocado e… o árbitro assinalou penálti. O jogador já veio pedir desculpa. Veja o vídeo.

O Manchester City goleou o Shakhtar, de Paulo Fonseca, por 6-0 mas a vitória dos ingleses teve um momento bizarro.

Raheem Sterling caiu na grande área e o árbitro… assinalou penálti.

Quem vê as imagens percebe claramente que não há motivos para ser assinalado penálti.

Mykola Matvyenko, jogador do Shakhtar que estava mais perto de Sterling, não tocou no inglês.

Apesar disso, e uma vez que nos jogos da Liga dos Campeões não existe videoárbitro, foi apontada a marca dos 11 metros para o castigo máximo.

No final da partida, Sterling pediu desculpas quer ao adversário quer ao árbitro Viktor Kassai.

“Tentei picar a bola e não sei o que aconteceu depois. Acabei no chão e virei-me. Acho que não houve contacto, foi culpa minha. Caí no chão, por isso peço desculpas ao árbitro e ao Shakhtar”, disse o jogador inglês no final.

Veja o vídeo.