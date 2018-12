Desporto Vídeo: Patrício não teve hipóteses para esta ‘bomba’ de Harry Kane Por

O Tottenham está a vencer o Wolverhampton de Nuno Espírito ao intervalo, por 1-0. Harry Kane foi o autor do golo, não dando hipóteses a Rui Patrício. Veja o vídeo.

Com Rúben Neves, Ivan Cavaleiro e Rui Patrício no onze inicial, os Wolves ficaram em desvantagem à passagem do minuto 22.

Harry Kane disparou um autêntico míssil, de fora de área, que não deu hipóteses a Patrício. O guarda-redes português – que fez uma grande defesa minutos antes – não conseguiu desviar a bola.

Além dos portugueses que começaram de início, João Moutinho, Hélder Costa e Rúben Vinagre estão no banco de suplentes.

Veja o golo.