Mundo Vídeo: Patinadora artística despe a roupa durante prova no gelo Por

A patinadora artística Elizaveta Tuktamysheva surpreendeu tudo e todos durante uma prestação no gelo, no Canadá, ao tirar a roupa enquanto ia bailando ao som de uma música de Britney Spears. Veja o momento no vídeo.

Liza, como é conhecida entre os mais próximos, resolveu surpreender os jurados de uma competição no gelo, no Quebec, no Canadá, e despiu-se enquanto ia patinando no gelo.

A russa apresentou-se como se fosse uma hospedeira e acabou por ir tirando a roupa.

A patinadora, de 21 anos, foi campeã europeia e mundial, em 2015, na categoria individual de patinagem artística, entre outros troféus.

Agora, no Canadá mostrou que ainda está aí para as ‘curvas’ no gelo.

Veja o momento no vídeo.