Vídeo: Pastor do anúncio “Tou xim?” muda de sexo

João Vaz, o ator que protagonizou o pastor do “Tou xim?” num anúncio viral de 1995, mudou de sexo, passando a ser uma mulher, Maria João Vaz.

O processo começou em 2018, quando João Vaz, que tinha casado e era pai de três filhas, teve uma “epifania”.

“Eu achava que era uma pessoa estranha, não conseguia fazer o ‘clique’, andei perdido toda a vida”, contou a atriz, em conversa com Fátima Lopes, no ‘Você na TV’.

Maria João Vaz, que Portugal conheceu como o pastor do “Tou xim?” de um anúncio da Telecel em 1995, aceitou agora dar o testemunho público do seu caso em prol de quem lida com problemas de identidade de género.

“É a assunção de uma nova vida, da minha verdade. Tenho a certeza que por aí há muitas pessoas que são como eu e que estão à espera daquela epifania para se assumirem como são”, justificou.

De acordo com a atriz, “as pessoas são catalogadas no momento do nascimento” entre os dois géneros mais comuns.

“No momento do parto, o médico olha para a genitália e diz que é menino ou que é menina. A partir daí, a nossa vida é formatada de um modo binário. Somos educados que a menina é rosa e o menino é azul, etc. O problema é que eu fico com a genitália do sexo masculino, mas o meu cérebro é feminino”, explicou.

Depois de passar “50 por cento da vida como mulher às escondidas”, o ator João Vaz decidiu, em 2018, assumir o que realmente era: uma mulher e pai – “serei sempre pai” – de três filhas.

“Sinto que é muito difícil para elas, mas são muito próximas de mim”, acrescentou Maria João, falando sobre as filhas.

A atriz, quando olha para o anúncio viral de 1995 e para fotos de quando era homem, não se reconhece.

“Não me sinto confortável, não me identifico com aquela pessoa. Parece uma pessoa muito mais velha do que eu, parece que aquilo já foi há muito tempo. Eu estive sempre ali por baixo. Agora é que sou verdadeira e consigo olhar-me ao espelho”, finalizou.

