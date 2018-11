Mundo Vídeo: Pai deixa criança no carro de madrugada para ir a um bar Por

Dois portugueses encontraram uma criança num carro destrancado, durante a madrugada, depois do pai do menor ter ido a um bar, no Luxemburgo.

Os portugueses foram surpreendidos, cerca das quatro da manhã, com a criança dentro do carro, que tinha as portas destrancadas.

O menor estava sentado numa cadeira infantil no banco traseiro do veículo, que estava estacionado na Avenue de la Liberté, perto da Place des Martyrs.

Assustada, a criança explica que o pai tinha ido à casa de banho do estabelecimento de diversão noturna mas não voltou.

Um dos portugueses tira o casaco e protege a criança do frio, enquanto outro procura comida para a criança.

