Vídeo: “Os portugueses são todos manipulados, pensam diferente de si”

Cinco negacionistas surpreenderam o Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa não se conteve e foi rebatendo as várias teorias, desde o “controlo da população” através da covid-19 até ao confinamento para “testar antenas 5G”.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, quando o chefe de Estado ia jantar com autarcas do Algarve.

Quatro pessoas (enquanto uma quinta filmava), nenhuma delas usando máscara e sem manterem distanciamento, abordaram Marcelo, reclamando terem pedido uma audiência para as 10h00 dessa manhã.

O grupo, que tinha por objetivo explicar ao Presidente da República que a pandemia é uma “fraude”, era supostamente liderado por um antigo aluno de Marcelo.

O chefe de Estado acabaria por salientar que não vale a pena argumentar com quem é intolerante.

“Não posso aceitar que o senhor, que tem uma opinião, não aceite que haja outros portugueses com outra opinião. Os médicos que entendem que isto é grave são todos manipulados? São todos ideologistas?”, contrapôs Marcelo.

Quando o interlocutor defendeu que quem é contra as medidas sanitárias das autoridades de saúde não tem “direito ao contraditório”, a mais alta figura da Nação bateu o pé.

“Eu tenho de admitir que haja quem pense de maneira diferente. Agora, [você] tem de admitir que haja muitos portugueses, por ventura a maioria, todos manipulados, que pensam diferente de si”, reagiu o Presidente.

O grupo negacionista acusou Marcelo de estar “refém dos Illuminati , dos Bilderberg, do Cherne (do nosso dr. Durão Barroso, mordomo da cimeira dos Açores)”, denunciou a “criminalidade organizada” na divulgação dos números da economia nacional e a “prática orweliana de controlar a população” e acabou a falar na tecnologia 5G, comunicações que “mataram 20 mil submarinos” em fase de testes.

O confinamento decretado pelo Governo, em março, teve por objetivo “testar antenas 5G”, referiu o grupo, que não se esqueceu de Bill Gates, o filantropo que “está a financiar sete fábricas da vacina assassina da covid”.

Obrigar crianças a usar máscara é impedi-las de ter “acesso direto ao oxigénio” e a “patente coronavírus” está registada “na Holanda desde 2017 em nome de um Jason Rothschild”, ligado a uma das cinco famílias (juntamente com “JP Morgan, Rockefeller, Bush e família real Inglesa”) que “concentram em si 90 por cento do dinheiro mundial”.

São também essas famílias que controlam a China e, através deste país, libertaram o vírus da covid-19 no mundo.

“Passou a haver uma aliança entre o capitalismo internacional e a China? Capitalistas, chineses e russos juntos? Um pouco absurdo. A China fez disto uma questão interna, com um regime draconiano, muito mais draconiano do que os restantes da Europa e do mundo. A Rússia tratou como um problema fundamental e não me parece que esteja associada a uma central capitalista. Nem a China. Bem pelo contrário. A impressão que eu tenho é que há um confronto entre o capitalismo norte-americano e a China”, respondeu Marcelo.

Cerca de meia hora após a abordagem, o Presidente da República prometeu dar atenção ao grupo caso este queira solicitar formalmente uma audiência em Belém.

“Eu ouço-vos, mas explique melhor isso da China, que não tem ponta por onde se pegue”, despediu-se Marcelo.

Veja o vídeo.

Eu não aguento mais…. perdoem-me fazer-vos passar por isto….Eu há dias disse que gostava de ver o Prof.Marcelo a ler os emails do ilustre Advogado pela Verdade…. Mas.. já me arrependo de ter pedidoO Advogado da Verdade nao brinca em serviço ……Acho que a minha página termina aqui. Depois de isto…. nada mais faz sentido. Posted by José Messias on Friday, October 16, 2020