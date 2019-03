Desporto Vídeo: O treinador do momento numa conferência inacreditável Por

O treinador do Mondinense, Diogo Castela, é o homem do momento nas redes sociais, pelo comentário sobre “o plantel pornográfico” do adversário e pela citação de Cruijff “esta semana”, apesar do holandês… ter falecido em 2016.

Diogo Castela, treinador do Mondinense, fez uma análise curiosa ao empate da sua equipa diante do Vila Real, em partida da 23ª jornada da Divisão de Honra. O jovem técnico ressuscitou Johan Cruijff, citando uma frase do holandês dita “esta semana”, e defendeu que o rival tem “um plantel pornográfico”.

Perdoe-se o facto de Diogo Castela desconhecer que Cruijff já não está vivo. Há que destacar a forma curiosa como fala e as explicações em detalhe.

Veja o vídeo.