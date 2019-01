Vídeo: “O Benfica é especial para si?”, pergunta Conceição a jornalista

Sérgio Conceição protagonizou um momento curioso na conferência de imprensa após o jogo com o Desportivo das Aves. Perante a insistência de um membro da comunicação social sobre a distância pontual para o Benfica, o treinador portista perguntou se o Benfica “é especial” para o jornalista do jornal ‘O Jogo’. Veja o momento no vídeo.