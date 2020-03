Nas Notícias Vídeo: O agradecimento de António Costa a Guedes de Carvalho Por

Entrevista do primeiro-ministro à SIC, no telejornal desta segunda-feira, registou um momento que ganhou destaque nas redes sociais: um agradecimento de António Costa a Rodrigo Guedes de Carvalho. Veja esse momento.

António Costa concedeu uma entrevista à SIC, nesta segunda-feira, onde abordou a pandemia que deixou ‘o país e o mundo’ em alerta.

No final, o chefe do Governo elogiou o jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho, que tem sido uma voz ativa na transmissão de uma mensagem de prevenção.

“E agora que já terminou a entrevista, já lhe posso dizer o que ando há mais de uma semana para lhe dizer: muitos parabéns pelo extraordinário trabalho que tem feito. Os telejornais da SIC têm sido um exemplo de civismo e de informação. E a forma em particular como o Rodrigo Guedes Carvalho se tem dirigido aos portugueses – no início, no meio e no fim dos telejornais – tem sido particularmente inspirador”, referiu Costa.

“Estou certo que é um grande momento de tranquilidade e ânimo para muitos dos nossos compatriotas. Agora que já terminaram as hostilidades, muito obrigado e muitos parabéns pelo seu trabalho”, prosseguiu o primeiro-ministro.

Guedes de Carvalho esteve à altura do elogio e partilhou-o com todas as pessoas que constroem aquele programa informativo.

“Agradeço-lhe em nome de todos nós, porque televisão faz-se em equipa”, disse..

Veja o vídeo:

Melhor parte da entrevista, António Costa a dar os parabéns ao Rodrigo Guedes de Carvalho pelo trabalho que tem vindo a fazer 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/iKDhT8It40 — Pedro Ribeiro (@PedroRibeiro007) March 16, 2020