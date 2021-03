Nas Notícias Vídeo: Novos confrontos com PSP em bairro de Oeiras Por

A PSP foi chamada a intervir no Bairro dos Navegadores, em Oeiras, pela segunda noite consecutiva, depois dos incidentes registados na segunda-feira.

Nessa noite, a polícia foi chamada ao local depois de alguns moradores terem alertado para um ajuntamento ilegal, com cerca de três dezenas de pessoas, com um dos elementos a gritar constantemente, perturbando o descanso.

Ao chegar ao local, a patrulha da PSP foi atacada com pedras, garrafas, ácido muriático e petardos, quando tentou deter um dos presentes.

A situação só acalmou com a chegada do reforço policial. Por essa altura, já outros elementos do grupo tinham permitido a fuga do homem que ia ser detido. Ainda assim, foram efetuadas três detenções.

Ontem, a PSP foi novamente chegada ao local. Foram assim registados confrontos pela segunda noite consecutiva, mas desta vez sem detenções.

Algumas imagens da intervenção de ontem estão a circular nas redes sociais.

Madrugadas comuns. Ontem só mais uma igual a tantas outras, cheia de violência polícia na grande Lisboa. Desta vez no bairro dos navegadores em Oeiras. Os gritos da violência desmedida. pic.twitter.com/ltAYEIO9b4 — A. Brito Guterres (@britoguterres) 2 de março de 2021