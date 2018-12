Desporto Vídeo: Nova invasão a Alcochete… agora com crianças em tempo de Natal Por

O Sporting divulgou um vídeo de Natal onde recorda a invasão a Alcochete, protagonizada por um grupo de adeptos, a 15 de maio de 2018. Desta vez, a invasão foi ‘pacífica’ e feita por crianças que só queriam estar perto dos ídolos. Veja o vídeo.

A invasão ao balneário do Sporting em Alcochete foi um dos momentos do ano (e que marcará para sempre a história do clube e do desporto em Portugal) e o emblema leonino decidiu usá-lo como ‘inspiração’ para uma invasão feita de forma pacífica e por crianças.

Ao longo do vídeo são visíveis imagens por ângulos semelhantes aos que foram captados a 15 de maio de 2018, quando cerca de 40 adeptos invadiram as instalações leoninas e atacaram o plantel principal.

Desta vez, os ‘invasores’ tinham presentes e abraços para trocar com os jogadores do plantel que ficaram surpreendidos ao verem as crianças entrar.

“Este Natal, fizemos a ligação entre o melhor que existe em nós, as nossas crianças, e algo que nos é muito próximo, a nossa Academia e o nosso futuro”, revela o Sporting, avisando que “é Natal quando a família está unida.”

Veja a ‘invasão’ no vídeo.