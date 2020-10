Nas Notícias Vídeo: “Não lhe acho graça nenhuma”, diz Jerónimo de Sousa a André Ventura Por

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, protagonizou um dos momentos altos do debate do Orçamento de Estado para 2021 com um ‘raspanete’ a André Ventura.

O deputado comunista levantou-se para iniciar a intervenção e foi alvo de um comentário, impercetível, do deputado do Chega.

“Está a achar graça? Não lhe acho graça nenhuma”, atirou Jerónimo de Sousa, que já tinha o microfone ligado.

A intervenção do líder comunista motivou um aplauso por parte de vários deputados, que se fez ouvir de forma mais notória na bancada do PS.

No outro lado do hemiciclo, bem mais perto de Ventura, era percetível o riso de Rui Rio, presidente do PSD, ‘apanhado’ pelas imagens da transmissão televisiva do debate.

Reposta a normalidade após o ‘raspanete’ ao deputado do Chega, Jerónimo de Sousa iniciou a intervenção, no âmbito do debate da proposta do Governo para o Orçamento de Estado.

Veja o vídeo.

Jerónimo de Sousa não acha graça a André Ventura.

(Sugestão de @margarida_sgv) pic.twitter.com/MQRPYkQjWq — Arquivo Portugal (@arquivo_pt) 27 de outubro de 2020