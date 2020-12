Nas Notícias Vídeo: DGS sugere “almoço de Natal” e dá exemplo do “pequeno-almoço de aniversário” Por

O subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, sugeriu aos portugueses que celebrem o Natal com um “almoço” no dia 24 de dezembro.

“Não é obrigatório que o Natal se comemore na ceia. Num momento de exceção, pode-se comemorar com um almoço na véspera do dia de Natal”, afirmou Rui Portugal, durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a evolução da pandemia de covid-19.

Para reforçar a ideia, o subdiretor-geral da Saúde revelou que “em casa” tem “uma pessoa que comemora o aniversário nesta época, num destes dias”.

“A comemoração desse aniversário é o pequeno-almoço. Sempre foi o pequeno-almoço e não se deixou de fazer a festa de aniversário por haver coincidência com outras datas que são relevantes. Portanto, há formas que devemos considerar”, reforçou.

Insistindo no apelo ao distanciamento físico, Rui Portugal sugeriu ainda que a troca de prendas simbólicas, como “a compota que um fez”, seja feita “com visitas rápidas no quintal de uns ou ou de outros”, ou “no patamar das escadas do prédio”.

As declarações do subdiretor-geral da Saúde não demoraram a dar que falar nas redes sociais.