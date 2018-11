Mundo Vídeo: Mulheres em topless protestam à passagem de Donald Trump em Paris Por

Duas mulheres em topless escaparam à segurança e tentaram chegar ao carro de Donald Trump nos Campos Elísios, em Paris, durante a cerimónia da comemoração dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Veja o vídeo.

A segurança do evento que reuniu mais de 70 líderes mundiais, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa, foi posta em casa por um protesto de três mulheres.

De acordo com a agência Reuters, as mulheres fazem parte de um grupo feminista com sede em Paris.

As ações de protesto são frequentes na capital francesa e voltaram a acontecer este domingo.

Duas mulheres seminuas e uma vestida tentar chegar perto do carro que transportava o presidente americano, Donald Trump.

Uma delas conseguiu inclusive chegar ao meio da estrada, antes de ser detida.

As autoridades confirmaram a detenção de uma outra mulher.

Veja o vídeo.