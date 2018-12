Nacional Vídeo: Mulher de Zé do Pipo dá entrevista mas esconde a cara e justifica Por

A mulher de Nuno Batista, que o público conhece por Zé do Pipo, confessou que enfrenta dificuldade em lidar com o desaparecimento do cantor. Na SIC, Celeste Roberto Batista explica o drama pelo qual tem passado e como tem explicado aos filhos do cantor toda esta situação. A entrevista foi concedida de cara escondida, porque a mulher do artista “não quer aparecer”, nem que “as pessoas lhe falem do assunto na rua”.

Numa altura em que as buscas pelo cantor estão encerradas e sem sinais de Nuno Batista, a família continua angustiada.

“As esperanças são cada vez menores”, revelou a mulher, salientando que tem dito aos filhos que “o pai é agora uma estrelinha”.

No ‘Linha Aberta’, da SIC, a mulher de Zé do Pipo confirmou que o cantor estava doente.

“Ele estava doente, com uma depressão muito grande. Andávamos a ver se a coisa aguentava”, confirmou Celeste Roberto Batista, que não quis dar a cara na entrevista.

“Não quero aparecer. Não quero que me conheçam, que me abordem na rua e me falem sobre este assunto”, justificou.

Casada com Zé do Pipo há 18 anos, Celeste explicou que o cantor foi “ao psiquiatra” em agosto deste ano.

“Ele dizia que não tinha sentimentos, não sentia emoções. A cabeça dele estava completamente vazia. Era o que ele dizia”, contou.

Em casa, o cantor “não falava praticamente”, explica a mulher de Nuno Batista.

“Também com os filhos não falava muito”, salientou Celeste, dizendo que “antes de agosto era uma pessoa alegre, falava com toda a gente e ria”.

“Fazia as coisas normais de um pai”, referiu, crente de que o marido se tenha suicidado.

“Sim, não fugiu para lado nenhum. Tenho quase a certeza. Só não tenho a certeza porque não vi.”

No dia do desaparecimento, Celeste conta que o cantor “levantou-se por volta das 11h00” e depois do almoço esteve a ver “o telejornal”.

Posteriormente, levantou-se para “ir ao banco” mas não mais deu notícias.

A meio da tarde, a mulher decidiu ir à GNR, uma vez que o cantor não atendia o telemóvel.

Na entrevista ao ‘Linha Aberta’, a mulher de Zé do Pipo negou que o cantor tivesse dívidas.

Desaparecido desde o início do mês de novembro, Zé do Pipo tem dois filhos.

As autoridades temem que o cantor possa ter caído de uma ravina no Portinho da Areia Sul, em Peniche.

O automóvel foi encontrado nas proximidades do local e no interior estava a carteira e o telemóvel.