Desporto Vídeo mostra plantel do Benfica unido em torno de adepto apedrejado Por

O plantel do Benfica sensibilizou-se e mostrou apoio ao adepto encarnado apedrejado em Vila Nova de Gaia. Veja no vídeo.

Jardel, capitão de equipa, é o primeiro a aparecer e a vestir uma camisola, sendo que depois é mostrada a camisola principal das águias com o nome do adepto, Bruno Simões, inscrito no parte traseira.

A camisola é depois levada por Jardel para o centro do balneário para junto do plantel.

Bruno Simões, recorde-se, sofreu vários traumatismos na cara, depois do autocarro da Casa do Benfica de Barcelos ter sido atacado com pedras na zona de Vila Nova de Gaia, quando regressava ao Minho, depois do jogo entre Benfica e Braga, que terminou com a vitória das águias por 6-2.

O Benfica já tinha reagido ao caso, salientando ser “preciso pôr em prática todos os mecanismos ao alcance das autoridades para erradicar do Desporto os energúmenos e selvagens que planeiam e concretizam estes ataques.”