Desporto Vídeo mostra Mustafá a ser levado pela GNR da sede da Juve Leo Por

Um dos dirigentes da Juventude Leonina, Mustafá, foi levado pela GNR no seguimento das buscas que aconteceram este domingo na sede da claque. Veja o vídeo.

As buscas, realizadas pela GNR, decorrem na sede da Juve Leo, no interior do Estádio de Alvalade, enquanto a PSP faz um cordão policial para garantir a segurança da zona.

Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, foi levado pela GNR na noite deste domingo, pelas 21h23, num momento captado pelas câmaras do Correio da Manhã.

Veja aqui o vídeo.

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi também detido no âmbito da investigação da invasão à Academia de Alcochete.

Em 15 de maio deste ano, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, treinadores e ‘staff’.

No dia dos acontecimentos, a GNR deteve 23 pessoas, tendo posteriormente efetuado mais detenções, estando atualmente em prisão preventiva 38 pessoas, entre as quais o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes.

Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi, entretanto, destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, atualmente ocupada por Frederico Varandas.

Recorde o incidente.