Vídeo mostra a aterragem de emergência do avião em Beja

O avião da Air Astana que declarou emergência após uma “falha crítica nos sistemas de navegação e controlo de voo” conseguiu aterrar, em Beja, à terceira tentativa. O Correio da Manhã divulgou o momento em vídeo.

O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13:21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia.

De acordo com fonte aeronáutica, em declarações à agência Lusa, o avião esteve a fazer a manutenção nas oficinas da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal.

Durante a emergência, as autoridades chegaram a equacionar a possibilidade de a aeronave fazer uma amaragem no rio Tejo, mas as condições atmosféricas não o permitiram.

O avião aterrou às 15:28 na pista 19 do aeroporto de Beja, à terceira tentativa, depois de ter borregado (termo técnico da aviação para designar tentativas frustradas de aterragem) duas vezes.

O Correio da Manhã divulgou, entretanto, um vídeo desse momento, numa aterragem que, aparentemente, decorreu sem problemas.

