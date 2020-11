Desporto Vídeo: Ministro húngaro na televisão vestido com camisola do Sporting Por

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjartó, concedeu uma entrevista ao canal RT, em direto, para abordar a pandemia, mas fê-lo de forma pouco formal e com uma camisola do Sporting. Veja o vídeo.

Péter Szijjartó, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros na Hungria, visitou Alvalade há algumas semanas e mostrou que levou algo no coração: a simpatia pelo Sporting.

Numa entrevista em direto à estação televisiva Russia Today, Szijjartó apareceu de forma informal, com uma camisola leonina vestida.

Em análise, o aumento de casos da covid-19, na Hungria, o que determinou um confinamento no país, sendo que as autoridades húngaras avaliam a importação de uma vacina produzida na Rússia, alegadamente com uma eficácia de 92 por cento.

Veja o vídeo: