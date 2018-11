Nas Notícias Vídeo: Menino invade audiência do Papa e surpreende Francisco Por

O Papa Francisco foi surpreendido, nesta quarta-feira, por uma criança que subiu as escadas da Sala Paulo VI, no Vaticano, e começou a brincar com a roupa de um elemento da Guarda Suíça. O chefe da igreja Católica assumiu que o menino deu “uma lição” a todos e explicou.

O Papa Francisco falava a uma plateia no Vaticano quando um rapaz invadiu o local de forma muito tranquilo e começou a brincar com a roupa de um elemento da Guarda Suíça, que habitualmente acompanha o Papa.

A mãe do menino pediu desculpas ao Papa e explicou que o filho sofria de autismo.

O menino correu, brincou e tentou interagir com o elemento da Guarda Suíça.

Francisco explicou que a criança deu “uma lição” a todos de que “sabe comunicar”, sabe “interagir”.

“E tem uma coisa que me faz pensa, é livre. Indisciplinadamente livre. Mas é livre. E fez-me pensar também a mim se sou também livre diante de Deus. Quando Jesus disse que temos de ser como as crianças, disse que temos de ter a liberdade que uma criança tem diante do seu pai”, explicou o Papa Francisco.

Veja o vídeo.