Nas Redes Vídeo: Menino benfiquista quer que FC Porto ganhe a Champions Por

O troféu da Liga dos Campeões tem estado em exposição em Lisboa e uma criança fã do Benfica surpreendeu ao admitir que gostava de ver o FC Porto, única equipa lusa em competição nesta altura, conquistar o troféu. O vídeo já se tornou viral nas redes sociais.

A ‘orelhuda’, como é conhecida a taça que é entregue à equipa vencedora da Liga dos Campeões, tem estado em exposição no centro comercial Colombo, em Lisboa.

Um jornalista na TVI procurava conversar com as pessoas presentes e decidiu colher o depoimento de um adepto do Benfica.

A criança, trajada com uma camisola do Benfica, surpreendeu ao assumir que gostava de ver… o FC Porto vencer a Liga dos Campeões.

O rapaz respondeu afirmativamente quando questionado se sonha um dia ver o Benfica levantar a taça de vencedor da Liga dos Campeões.

E depois revelou que, nesta temporada, quer ver o FC Porto vencê-la.

“Este ano quem vence este troféu?”, perguntou o jornalista, enquanto que o rapaz respondeu prontamente.

“O FC Porto”, disse o menino.

Veja o vídeo a partir dos 03:33