Nacional Vídeo: Maria Leal usa casaco com luzes de Natal Por

Maria Leal continuar a surpreender durante os concertos e, desta vez, foi a indumentária apresentada que causou furor entre os presentes e tem dado que falar nas redes sociais. Com a quadra natalícia à porta, Maria Leal apareceu com um casaco com luzes a fazer lembrar a árvore de Natal. Veja no vídeo.

Algumas semanas depois da reportagem sobre uma alegada burla de Maria Leal ao marido, Francisco D’Eça Leal, a cantora esteve no estrangeiro, nomeadamente no Luxemburgo, para um concerto onde procurou animar a plateia.

Além das músicas, entre as quais ‘Dialetos de Ternura’, Maria Leal animou os fãs na forma como se apresentou no palco, sobretudo um casaco com luzes a fazer lembrar o Natal.

Veja no vídeo do Jornal do Luxemburgo.