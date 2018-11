Nacional Vídeo: Maria Cerqueira Gomes despede-se do Porto Canal em lágrimas Por

A cerca de um mês de se estrear na TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes despediu-se do Porto Canal, onde esteve 12 anos. A apresentadora não conteve as lágrimas no momento do adeus. Veja o vídeo.

Depois de se estrear na estação em 2006, a apresentadora era cara do programa ‘Olá Maria’ há cerca de dois anos.

Na despedida, que aconteceu esta quinta-feira, Maria Cerqueira Gomes não conteve as lágrimas quando viu alguns dos seus melhores momentos e foi surpreendida pelos colegas.

“Não vou agradecer a ninguém em especial, mas a todos os que trabalharam comigo aqui 12 anos. Obrigado”, afirmou a apresentadora, visivelmente emocionada.

Maria Cerqueira Gomes fará dupla com Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI, no ‘Você na TV’, a partir do próximo mês de janeiro.

Veja o vídeo.