Desporto Vídeo: Manchester United recorda Nani em dia de aniversário Por

O Manchester United não esquece Nani. O português celebra 32 anos este sábado e clube assinalou a data com a publicação de um vídeo que junta os melhores golos do português. Veja.

São 32 anos de Nani, oito dos quais ao serviço dos ‘Red Devils’.

Por isso, o Manchester United não esquece o internacional português e desejou-lhe um feliz aniversário com uma dedicatória especial.

Se através das redes sociais recordam apenas um golo, apontado ao Arsenal, no Youtube do clube foi disponibilizada uma compilação com os melhores tentos do português e um resumo do que foi a sua carreira.

“Quando o aniversariante Nani disparava, ele disparava!”, escreveram.

Veja o vídeo.