Nacional Vídeo: Malato anda "desorientado" e tem dito "muito disparate", crê Goucha

Manuel Luís Goucha aproveitou o ‘Você na TV’ desta quarta-feira para deixar um recado a José Carlos Malato que anda “desorientado” e tem dito “muito disparate”. Veja o comentário de Goucha no vídeo.

Maria Cerqueira Gomes tinha chamado uma mulher do público, de seu nome Albertina e que é presença assídua no espaço, e foi aí que Goucha comentou as declarações recentes de Malato, que Goucha brincou dizendo ser “marido” de Albertina.

“O teu marido tem dito muito disparate. Não lhe dês na cabeça não. Anda muito desorientado”, revelou Goucha.

E acrescentou em jeito de justificação: “Mas ele teve um ano complicado (…) mas agora é outro ano, é vida nova, um abraço para o Malato”.

