Internacional Vídeo: Lopetegui agora dedica-se ao boxe Por

Julen Lopetegui, que foi despedido recentemente do Real Madrid, continua a dedicar-se ao desporto ainda que numa modalidade diferente do futebol. O antigo treinador portista dedica-se agora ao boxe. Veja um vídeo que mostra Lopetegui a aplicar alguns golpes.

Depois das saídas da Seleção Nacional espanhola e do Real Madrid, a que se junta o despedimento do FC Porto, Lopetegui vai mostrando ‘dotes’ num desporto diferente do futebol.

O antigo treinador portista apareceu a treinar boxe ao lado de José Luis Serrano, antigo campeão mundial da modalidade.

O vídeo já causa furor nas redes sociais.