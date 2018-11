Vídeo: Linguagem gestual na conferência do Rio Ave por um mundo inclusivo

O Rio Ave vai trilhando um caminho no futebol português para atingir patamares superiores de ano para ano. Mas no campeonato da solidariedade e da inclusão, a equipa vilacondenses continua a mostrar que já é ‘um dos grandes’. Nesta sexta-feira, o clube surpreendeu ao colocar uma intérprete de linguagem gestual durante a conferência de imprensa do treinador. A iniciativa tem conquistado as redes sociais. Veja no vídeo.