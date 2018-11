Desporto Vídeo: Klopp encantado com “voz erótica” da tradutora Por

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, voltou a protagonizar um momento divertido numa conferência de imprensa, na antevisão da partida com o Paris Saint-Germain, que se disputa hoje, na capital francesa. Desta vez foi a “voz erótica” que inspirou o treinador alemão… Veja o vídeo.

“Tem uma voz extremamente erótica… Parabéns. Uau… Pode repetir?”, brincou o técnico do clube britânico, nesta terça, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o clube francês.

Um momento hilariante, mais um, a juntar ao longo reportório de bizarrias de Jurgen Klopp, nas conversas com os jornalistas.

Hoje, Paris Saint-Germain e Liverpool disputam pontos fundamentais, num grupo liderado pelo Nápoles e onde os desconhecidos FK Crvena Zvezda ainda têm uma palavra a dizer.

Dois pontos separam o líder do quarto classificado.

Apesar de tudo, Klopp não perde o bom humor que o caracteriza.

Veja o vídeo: