Insólito Vídeo: Juncker com um sapato de cada cor durante cimeira Por

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, protagonizou um momento caricato ao aparecer numa cimeira com um sapato de cada cor. Quando deu conta da situação, abandonou a cerimónia. Veja o momento no vídeo.

Na presença do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente da Comissão Europeia apareceu com um sapato de cada cor.

Ao dar conta de tal situação, Juncker abandonou a sala onde decorria a cimeira entre a África do Sul e a União Europeia.

Esta não é a primeira vez que Juncker protagoniza momentos caricatos.

Em julho, o presidente da Comissão Europeia deu sinais de ter bebido ‘um copo a mais’ no jantar da NATO, ainda que António Costa, presente no evento, tenha garantido ter-se tratado de um ataque de ciática.

Agora foi um sapato de cada cor a colocar o presidente da Comissão Europeia outra vez entre os assuntos insólitos.

Veja o momento no vídeo.