Local Vídeo: Jovem inanimado após pontapé de segurança na noite do Porto Por

Um jovem ficou inanimado na sequência de uma rixa com um segurança na Baixa do Porto. As imagens podem ferir os leitores mais sensíveis. Sabe-se agora que tudo terá acontecido às 04h45 do passado domingo e desconhece-se se o jovem foi hospitalizado ou não.

De acordo com o Correio da Manhã (CM), o jovem terá estado envolvido num conflito com um outro cliente de um espaço de diversão noturna e ambos foram colocados na rua pela segurança do local.

No exterior, as agressões prosseguiram, com alguns seguranças de outros bares a deslocarem-se para o local onde um jovem foi pontapeado na cabeça e ficou inanimado.

No entanto, desconhece-se se foi hospitalizado ou não.

O CM explica que o espaço de diversão noturna na Invicta Porto Tónico, onde tudo terá acontecido, justifica que os clientes foram colocados na rua pela segurança por estarem a partir uma porta.

O bar salienta ainda, de acordo com o CM, que os seguranças voltaram depois para o interior do espaço de diversão noturna.