Animais Vídeo: Jovem agricultor declara-se… com ajuda de galinhas

Um jovem agricultor decidiu manifestar os seus sentimentos pela cara metade com a ajuda dos seus ‘amigos’ diários: um grupo de galinhas pelos quais é responsável. As imagens tornaram-se virais nas redes. Veja.

Quando o tema é amor, qualquer demonstração é válida. Este jovem, porém, inovou numa declaração amorosa para a sua cara metade.

Agricultor de profissão, o jovem decidiu usar os ‘amigos’ do seu dia a dia para a revelação. Criou um coração com milho e, no final, conseguiu obter um enorme símbolo do amor.

Além do coração, escreveu também ‘I love you’, sempre com recurso às muitas galinhas pelas quais é responsável diaramente.

Veja o vídeo.