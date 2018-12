Nacional Vídeo: José Castelo Branco deixa mensagem às famílias das vítimas da queda do helicóptero Por

José Castelo Branco não ficou indiferente à tragédia do passado sábado em Portugal, onde quatro pessoas morreram na sequência da queda do helicóptero. O ‘socialite’ enviou uma mensagem, em vídeo, às famílias das vítimas. Veja.

“Esta mensagem é para as famílias das vítimas da queda do helicóptero. Salvaram uma vida, perderam-se quatro”, começa por dizer.

Atualmente a viver em Nova Iorque, José Castelo Branco fez questão de prestar uma homenagem às vítimas do acidente.

“Quero dar um grande beijo a todos os familiares e que pensem sempre: Eles salvaram uma, perderam quatro, mas essas quatro não estão perdidas porque foram mártires, estão na glória de Deus. O meu bem-haja e o meu grande beijo para todos vós”, acrescentou.

A terminar, José Castelo Branco pediu que não se culpe ninguém, “porque ninguém tem culpa de um acidente”.

A queda do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no sábado, em Valongo (distrito do Porto) provocou a morte a quatro pessoas – dois pilotos, um médico e uma enfermeira.

O helicóptero regressava a Macedo de Cavaleiros (distrito de Bragança), depois de transportar uma idosa com problemas cardíacos graves até ao Hospital de Santo António, no Porto.

Veja o vídeo.