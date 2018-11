Insólito Vídeo: Jornalista alcoolizado faz direto insólito Por

Um jornalista de uma televisão espanhola fez um direto bizarro no exterior do estádio do River Plate. Ángel Sastre sentiu dificuldades para articular as frases, devido ao seu notório estado de embriaguez. Veja o momento no vídeo.

Os incidentes adiaram o segundo jogo da final da Copa Libertadores (equivalente na Europa à Liga dos Campeões) entre os eternos rivais River Plate e Boca Juniors.

O canal Cuatro queria perceber o ambiente ao redor do estádio e entrou em direto com o seu repórter que teve dificuldades para articular as frases, como se pode ver no vídeo.

O jornalista começou o direto por elogiar um bebé que estava no colo da mãe.

“Que lindo”, disse.

“Vamos esperar porque, na verdade, gostava muito de vos explicar o que está a acontecer aqui, mas não o posso fazer. Ou seja… bah, eles também não sabem explicar. Bem, o melhor é cortar.”

Veja o vídeo: