Vídeo: Jogador do Marítimo atingido com joelho na cara abandona relvado de maca

A partida entre o Tondela e o Marítimo, a contar para a 14.ª jornada da Liga, ficou marcada por um momento de tensão. Aos 13 minutos, Lucas Áfrico teve de abandonar o relvado de maca. Veja as imagens.

Estavam decorridos apenas 13 minutos do encontro quando Delgado, jogador do Tondela, atingiu de forma involuntária a cara de Lucas Áfrico com o joelho.

O defesa central dos insulares foi obrigado a abandonar o encontro, saindo do relvado de maca.

A partida terminou com a vitória do Tondela, por 2-1.

Veja o vídeo.