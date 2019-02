Mundo Vídeo: Irmã de ex-ministro despe-se para defender o Brexit Por

Rachel Johnson, uma comentadora política também conhecida por ser irmã do ex-ministro britânico Boris Johnson, despiu-se na televisão para defender o Brexit.

O gesto da comentadora da Sky News foi copiado do protesto de Victoria Bateman, uma economista que se despiu, durante uma conferência, para mostrar que “o Brexit deixa o Reino Unido nu”.

“Nos tempos que correm, pode ser difícil fazer com que a nossa voz seja ouvida acerca do Brexit. Vejam o caso de Victoria Bateman, que descobriu uma forma impressionante de se fazer notar. Apareceu em vários media completamente despida para fazer várias declarações sobre o facto do Brexit deixar a Grã-Bretanha nua”, lembrou Rachel Johnson.

E a irmã de Boris Johnson, o polémico ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, decidiu “seguir o mesmo caminho” e também se despiu, mas… para defender o Brexit.

“Só para ter a certeza de que eu serei notada”, justificou, enquanto ia desapertando a blusa.

Veja o vídeo.