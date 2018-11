Música Vídeo: Invasão de palco põe fim a concerto de Morrissey Por

Morrissey, antigo vocalista dos ‘The Smiths’, foi obrigado a terminar um concerto na noite deste domingo, nos Estados Unidos, depois de uma invasão de palco. Veja o vídeo.

De acordo com a revista Pitchfork, e como se pode ver pelas imagens, vários fãs subiram ao palco para tentar tocar no cantor quando este interpretava a canção ‘Every Day Is Like Sunday’.

A equipa de segurança conseguiu travar quase todos, mas houve que chegou a abraçar Morrissey, colocando um ponto final no concerto.

Segundo o agente do cantor, este fã tentou “uma abordagem mais agressiva do que os outros e os seguranças tiveram de fazer o seu trabalho para o impedir de cometer um erro”.

O concerto terminou de seguida, sob assobios da restante plateia.

Veja o vídeo.