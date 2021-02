Nas Notícias Vídeo: Homem sem máscara desafia PSP em Vila do Conde, exige distanciamento e acaba multado Por

Um homem foi multado pela polícia, nesta quinta-feira, por incumprimento das regras de confinamento e circular numa zona fechada à circulação pedonal, na marginal de Vila do Conde. Sem máscara, o homem rebateu todas as regras de combate à pandemia. Mas exigiu distanciamento social ao agente, quando este tentava identificá-lo. Veja o vídeo.

Um cidadão de 39 anos foi multado, por desrespeito das regras de recolhimento obrigatório e por circular numa zona que se encontrava interdita a passeios, na marginal, em Vila do Conde, por decreto da Câmara Municipal.

Depois de ser abordado pelos agentes, o homem decidiu filmar o episódio, denotando um desconhecimento das leis e desafiando a PSP, cujos agentes mantêm um comportamento exemplar.

“Isto vai para o Facebook. Eu estou a ficar maluco de estar em casa. Eu tive de cortar o cabelo em casa. E nunca tinha rapado o cabelo na minha vida”, argumentou, recusando cumprir o confinamento.

De acordo com o jornal O Minho, que contactou fonte do Comando Metropolitano do Porto, o incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira.

As autoridades elaboraram “um auto de notícia por contraordenação por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário”, escreve aquele diário.

A multa rondará os 200 euros.

Veja as imagens do incidente: