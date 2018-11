Vídeo: Homem nu cai de um prédio a fugir do marido da amante

Um homem sofreu uma queda de um quarto andar, na China, na tentativa de escapar ao marido de uma mulher com quem estava a manter uma relação íntima. Sem roupa no corpo, o homem abeirou-se da janela e acabou por cair ao chão, tendo sofrido lesões graves mas escapado com vida. O vídeo pode ferir os leitores mais sensíveis.