Mundo Vídeo: Homem com 102 anos vence covid-19 e ao deixar hospital pede para ouvir hino do Flamengo Por

Um homem com 102 anos venceu a covid-19 e ao deixar a unidade hospitalar pediu para ouvir o hino do Flamengo.

Ao abandonar o Centro Covid-3, na cidade de Santana, no estado brasileiro do Amapá, Raimundo Miranda da Silva pediu que fosse entoado o hino do mengão, o seu clube do coração em jeito de comemoração.

“Ele tem boa visão e audição, por isso consegue acompanhar os jogos. Não foi surpresa o pedido do hino ao sair do hospital”, disse uma das filhas Maria Francinete, ao Globo Esporte.

Idoso de 102, curado da covid-19 saindo do hospital ao Hino do Flamengo.

Imagens: SnTv pic.twitter.com/AGAyszhOVM — Pablo Raphael (@PabloRaphaelRUA) July 14, 2020

O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, em todo o mundo, contabilizando o segundo número de infetados e de mortos, sendo apenas superado por outro país cujo presidente despreza o problema: os EUA.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.