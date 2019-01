Mundo Vídeo: Homem agride brutalmente rapariga à porta de discoteca na noite de Ano Novo Por

Uma jovem de 21 anos foi brutalmente agredida na noite de passagem de ano, em Londres, à porta de um estabelecimento noturno. Veja o vídeo.

De acordo com a imprensa britânica, a vítima ter-se-á desentendido com uma amiga do agressor, que o terá incentivado a partir para a violência.

As imagens mostra a violenta agressão, com o homem a desferir sete murros em apenas cinco segundos.

O vídeo está a ser partilhado para tentar descobrir a identidade do agressor.

Veja.