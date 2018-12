Nacional Vídeo: Grávida de oito meses, Rita Pereira mostra acrobacias na praia Por

Rita Pereira surpreendeu os seus seguidores, este domingo, ao partilhar um vídeo onde faz acrobacias na praia. A atriz, recorde-se, está grávida de oito meses. Veja as imagens.

Grávida de oito meses, com a barriga bem saliente, Rita Pereira surpreendeu os seguidores com acrobacias ‘arriscadas’.

A atriz foi aproveitar o domingo até à praia, onde mostrou a sua forma física ao fazer o pino.

“O meu lugar favorito no mundo”, escreveu numa das histórias partilhadas na ferramenta InstaStories, do Instagram.

A partilha preocupou alguns dos seguidores, mas Rita Pereira assumiu estar “tudo controlado”.

A atriz está grávida de oito meses do primeiro filho, fruto do relacionamento com Guillaume Lalung.

Veja os vídeos.