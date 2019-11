Nacional Vídeo: Goucha e André Ventura debatem casamento homossexual Por

André Ventura, o controverso deputado eleito pelo Chega, foi o convidado do dia do ‘Você na TV’, falando com Manuel Luís Goucha sobre o casamento homossexual e outros temas polémicos.

Associado com frequência à extrema-direita, o ex-PSD negou que o Chega esteja nesse ponto do espectro político, acusando os opositores (de esquerda) de propagarem essa acusação por oportunismo político.

Depois de abordarem temas como a castração química, a prisão perpétua e a redução do número de deputados no Parlamento, ideias defendidas pelo Chega, André Ventura e Goucha trocaram ainda opiniões sobre a comunidade cigana, a primeira polémica mediática do deputado.

O ponto mais ‘quente’ da conversa foi o casamento de pessoas do mesmo sexo. Goucha, conhecido defensor dos direitos da comunidade LGBT, confrontou diretamente André Ventura sobre esta área, com o líder do Chega a explicar que não é contra a homossexualidade, mas sim contra o casamento homossexual.

Veja aqui o vídeo na íntegra.