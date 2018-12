Desporto Vídeo: Golaço de ex-portista derrota City de Guardiola Por

Ricardo Pereira foi autor de um golaço, nesta quarta-feira, que permitiu ao Leicester derrotar o Manchester City por 2-1, em jogo da Liga inglesa. Veja o pontapé fortíssimo do ex-jogador do FC Porto.

Numa altura em que o resultado estava empatado e o jogo caminhava para o final, Ricardo Pereira bateu Ederson com um pontapé forte e colocado, que ainda sofreu um ligeiro desvio no caminho para o fundo das redes do City.

O pontapé foi aplicado de fora da área, aos 81 minutos, e permitiu aos ‘foxes’ passarem para a frente do marcador na partida onde até estiveram a perder, depois de Bernardo Silva ter marcado para o City, aos 14 minutos.

Pelo meio, Albrighton ainda empatou mas é o golo de Ricardo Pereira que dá que falar.

Veja o golo.