Nacional Vídeo: Georgina usa véu islâmico e surpreende em gala no Dubai Por

Georgina Rodríguez surpreendeu ao marcar presença numa gala ao lado de Cristiano Ronaldo enquanto usava um véu islâmico. Embora a cerimónia se estivesse a realizar no Dubai, a escolha do véu não passou despercebida. Veja no vídeo.

Presente na gala que premiou Ronaldo como o jogador do ano e autor do golo do ano, na entrega dos Globe Soccers Awards, no Dubai, Georgina Rodríguez apareceu com um véu islâmico e não passou despercebida.

Com um outfit de inspiração árabe, a namorada de CR7 está a ser elogiada pela imprensa árabe por “respeitar” as tradições islâmicas e cobriu o rosto.

Também a maquilhagem deixou ‘Gio’ com semelhanças com mulheres do Médio Oriente.

Veja imagens de Georgina na gala.