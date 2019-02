Nacional Vídeo: “Fui criado por mulheres. Isso diz tudo de mim”, revela Conan Osíris Por

Conan Osíris perdeu o pai, toxicodependente, aos 8 anos, acabando por ser “criado por mulheres”. “Isso diz tudo de mim”, assumiu o fenómeno musical do momento.

Desde a recente participação nas eliminatórias do Festival da Canção, que apura o representante nacional à Eurovisão, que Conan Osíris se tornou numa ‘personagem’ viral.

Numa entrevista ao Elefante de Papel, o novo projeto de Rita Ferro Rodrigues, o artista fez revelações sobre a morte do pai, quando ele tinha 8 anos, e como a mãe e outras mulheres da família lhe esconderam que o progenitor era toxicodependente.

“As nossas atividades eram bué de estranhas… Basicamente, eu só ia pouco tempo, porque depois começava a correr problemas, de ele não ter a cena [droga], e ficava de cama… Era do género, o pai está doente outra vez”, recordou.

“É verão, dread… Ele está doente no verão, na cama? Para mim, isso [a toxicodependência] era uma coisa abstrata, as pessoas só ficavam doentes no inverno”, argumentou.

Como o pai morreu quando ele tinha 8 anos, Tiago Miranda (o verdadeiro nome de Conan Osíris) acabou por ser “criado por mulheres”.

“Isso diz tudo de mim. Em tudo. A única figura masculina mais presente era o meu avô, o Nelinho, que morreu também há pouco tempo”, comentou.

“Mesmo sendo homem, era dos poucos homens da família que não tinha uma parte bué tóxica. Todos os outros exemplos [masculinos] que eu ia tendo na vida estavam a fazer problemas na minha vida”, acrescentou Conan Osíris.

Veja a entrevista na íntegra.