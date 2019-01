Mundo Vídeo: Foi há 20 anos. Sócrates e Carlos Cruz eram heróis nacionais Por

Desde o penta do FC Porto à saída de Ivica Kralj no futebol português, à morte de Amália Rodrigues ou até ao aparecimento dos D’Arrasar, 1999 foi o ano em que Carlos Cruz e Sócrates eram tidos como heróis nacionais por conseguirem para Portugal a organização do Euro’2004. Recorde alguns acontecimentos desse ano num vídeo de Diogo Batáguas.

Se 2019 dá os primeiros passos e se vai ‘apresentando’, há quem recue precisamente 20 anos e chegue a 1999 para passar a ‘pente fino’ algumas das situações mais marcantes desse ano.

Desde a morte de Amália Rodrigues ao aparecimento do tema ‘Rainha Da Noite’ da banda D’Arrasar, o humorista Diogo Batáguas lembra ainda os “cabelos loiros e longos” de Rui Bandeira, cantor que, nesse ano, representou Portugal na Eurovisão.

Na retrospetiva que faz neste vídeo de humor, Diogo Batáguas recorda vários álbuns lançados por vários cantores internacionais como Eminem, Bush e até o mítico ‘Californication’ – sétimo álbum de estúdio dos norte-americanos Red Hot Chili Peppers.

O ano de 1999 marcou também a mudança de Herman José da RTP para a SIC, naquela que foi a transferência que na altura ‘abalou’ a televisão portuguesa.

“Foi a Cristina Ferreira da altura”, comparou o humorista neste vídeo, que passa em revista alguns programas que estavam no ar naquela ano como ‘Nós os Ricos’ na RTP e ‘As lições do Tonecas’ ou ‘Ri-te, ri-te’ na TVI cuja apresentação estava a cargo de Sónia Brazão e João Melo e Toy fazia parte do júri.

Pela SIC passava o ‘Clube dos Campeões’ que contava as peripécias de uma equipa de futebol e no futebol, 1999, foi o ano em que Portugal ficou a saber que ia organizar o Euro’2004.

Nesse ano, Carlos Cruz e José Sócrates eram encarados como heróis nacionais face à atribuição da organização do torneio de futebol ao país.

Há 20 anos atrás, o FC Porto sagrou-se pentacampeão nacional, sendo ainda hoje a única equipa com tal conquista em território português. Os dragões entraram já campeões no duelo com o Sporting no já extinto estádio José Alvalade.

Em 1999, a Taça de Portugal teve uma final inédita a ser disputada pelo Campomaiorense e o Beira-Mar, acabando por levar o troféu a equipa aveirense.

Ainda no futebol, Rui Vitória era desejado no Seixal e acabou por trocar o Vilafranquense pelo emblema local, onde cumpriu uma parte da sua carreira de jogador.

A Portugal regressava Vítor Baía, emprestado pelo Barcelona, e passando a ser o número 99 do FC Porto, que via sair Ivica Kralj.

A sul, Preud’homme ‘pendurava as luvas’ no Benfica e no Sporting dava-se a chegada de Peter Schmeichel.

Também no futebol mas lá por fora, a Liga dos Campeões conheceu uma das finais mais míticas de sempre entre Bayern e Manchester United em Camp Nou, com os ingleses a vencerem por 2-1, com dois golos nos instantes finais, depois de estarem a perder por 1-0 quase todo o jogo.

No cinema, Sopranos, Matrix e American Pie davam que falar, num ano em que o jogo ‘Crazy taxi’ conquistava fãs por todo o mundo.

Veja no vídeo alguns acontecimentos do ano de 1999.